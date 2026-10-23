中偉新材(02579)重組業務，擬旗下ANHI斥逾3億美元收購控股印尼鎳礦公司

中偉新材(02579)(深:300919)公布，印尼鎳礦業務重組事項，以約1.08億元(美元．下同)收購HML共53.3%股權，HML成為其全資附屬公司。該集團擬認購印尼上市的ANHI新股，持股升至不少於50%，而ANHI擬斥3.24億元向HML收購DDL全部100%股權。



該集團指，DDL主要資產為各自於KS 及KKU的40.5%股權，KS及KKU均持有印尼鎳礦許可證，從事鎳礦開採。至於ANHI持有KS共30%股權及KKU34.5%股權，而透過ANHI、HML及DDL以分散方式持有的鎳礦權益，合併至該集團共同控制下的單一營運及控股平台，將簡化控股及管治架構、改善管理及營運協調。



*預期持ANHI股權升至不少於50%*



該集團指，現持礦石批發及礦業資產運營投資控股公司ANHI約38.5%股權，有關ANHI提出供股，該集團預期行使自身於供股的優先認購權，並就其他ANHI股東未認購新ANHI股提供不超過4.18億元的備用認購承諾，預期持ANHI股權升至不少於50%。



《經濟通通訊社23日專訊》