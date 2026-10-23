  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦APEC
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2026 08:18

中偉新材(02579)重組業務，擬旗下ANHI斥逾3億美元收購控股印尼鎳礦公司

　　中偉新材(02579)(深:300919)公布，印尼鎳礦業務重組事項，以約1.08億元(美元．下同)收購HML共53.3%股權，HML成為其全資附屬公司。該集團擬認購印尼上市的ANHI新股，持股升至不少於50%，而ANHI擬斥3.24億元向HML收購DDL全部100%股權。

　　該集團指，DDL主要資產為各自於KS 及KKU的40.5%股權，KS及KKU均持有印尼鎳礦許可證，從事鎳礦開採。至於ANHI持有KS共30%股權及KKU34.5%股權，而透過ANHI、HML及DDL以分散方式持有的鎳礦權益，合併至該集團共同控制下的單一營運及控股平台，將簡化控股及管治架構、改善管理及營運協調。

*預期持ANHI股權升至不少於50%*

　　該集團指，現持礦石批發及礦業資產運營投資控股公司ANHI約38.5%股權，有關ANHI提出供股，該集團預期行使自身於供股的優先認購權，並就其他ANHI股東未認購新ANHI股提供不超過4.18億元的備用認購承諾，預期持ANHI股權升至不少於50%。


《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

伊朗的強硬，造就了普京的勝利

23/10/2026 12:15

大國博弈

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行上調港元定存息，3個月6...

18/10/2026 13:29

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金