《Ａ股行情》滬綜指高開0.08%，黃仁勳辭職，國產半導體強勢

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滬深股市集體高開，滬綜指高開0.08%報3658.72點，深成指高開0.34%，創業板指高開0.64%；英偉達(US.NVDA)創辦人黃仁勳請辭，英偉達股價續挫，A股盤初國產半導體繼續表現強勢。



英偉達董事會宣布，黃仁勳已辭去行政總裁及董事等職務，英偉達股價一度挫逾14%，隔夜美股收低。英偉達事件發酵，美國對華芯片出口政策再度受到關注，A股半導體因國產替代因素拉升兩日，華虹宏力(滬:688347)高開3.7%，隨後漲幅擴大至7%。



外媒消息指，美國國會正形成愈來愈廣泛共識，支持進一步限制向中國出口半導體芯片。美國眾議院議長約翰遜表示，黃仁勳事件可能改變一些人的想法，國會將芯片管制視為重要政策立場，「尤其考量最近的事態發展，這樣做是有道理的。」約翰遜說。



中國外交部已屢次申明立場，就涉英偉達事件的所謂「中國間諜」論調，完全是污衊抹黑；中國的科技進步靠的是自主創新和開放合作，美方應當停止編造所謂的間諜敘事、為實施科技封鎖尋找借口。



此外，中央續聚焦國內資本市場穩定。中證監在2026年上交所國際投資者大會上表示，會完善穩市機制，增強股市內在穩定性，會同相關部門協同發力，打好穩市場、穩預期政策組合拳。



人民銀行今日進行3640億元（人民幣．下同）隔夜逆回購，同時，以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了3000億元7天期逆回購操作。公開市場有3840億元逆回購到期，即今日淨投放2800億元。



《經濟通通訊社13日專訊》