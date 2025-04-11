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11/04/2025 18:12

中國傳擬限制個人對沖基金和大型散戶每日淨賣出最多五千萬股票

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國證券交易所擬對個人對沖
基金和大型散戶投資者的每日淨賣出股票規模設置限制，每日淨賣出額上限為５０００萬元人民
幣。（ｓｌ）

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