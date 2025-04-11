中國傳擬限制個人對沖基金和大型散戶每日淨賣出最多五千萬股票

《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國證券交易所擬對個人對沖
基金和大型散戶投資者的每日淨賣出股票規模設置限制，每日淨賣出額上限為５０００萬元人民
幣。（ｓｌ）
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
11/04/2025 18:12
《經濟通通訊社１１日專訊》據《路透》引述消息人士報道，中國證券交易所擬對個人對沖
基金和大型散戶投資者的每日淨賣出股票規模設置限制，每日淨賣出額上限為５０００萬元人民
幣。（ｓｌ）
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
上一篇新聞︰11/04/2025 18:14 【關稅戰】王毅斥美國任意妄為，願同各國抵制世上一切倒行逆施
下一篇新聞︰11/04/2025 18:05 【關稅戰】內地芯片渠道商：美系公司暫停新訂單報價，料大幅提高
11/04/2025 17:53 【關稅戰】盒馬：即日為外貿企業開放綠色入駐通道，助拓國內市場
11/04/2025 17:46 《中國監管》金監總局：金融資管公司要做強做優不良資產業務
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N