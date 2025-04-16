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AH股新聞

16/04/2025 11:36

《Ａ股行情》首季數據報喜沒提振，滬綜指半日跌近１％礦物股領跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地一季度ＧＤＰ增速達５﹒４％，３月規上工業增加值同比
增７﹒７％，社會消費品零售總額同比增５﹒９％，均優於市場預測。惟樂觀數據反映的是美國
４月大幅加稅前的經濟表現，市場預計中美關稅戰影響將在下月數據中得到體現。國家統計局也
發出了謹慎的聲音，強調下階段需要加大對經濟的支持。
　
　　滬深股市連續反彈六日後，今早低氣壓，滬綜指上午收跌０﹒９２％，報３２３７﹒６０點
，深成指軟１﹒９６％，創業板指挫２﹒４７％。兩市半天成交６７７７億元（人民幣．下同）
，較上個交易日同時段減少９８億元或１﹒４％。
　
　　分析人士預計，即將召開的中央政治局會議將披露政府決定如何應對貿易戰，決策層料繼續
觀望關稅戰對出口的影響，再推出具體的經濟刺激舉措。
　
　　另外，美國白宮當地時間１５日公布，總統特朗普簽署行政命令，對美國依賴進口加工關鍵
礦物及其衍生產品展開國家安全風險調查。《彭博》指，若商務部長發現關鍵礦產的進口威脅到
國家安全，特朗普可能會決定加徵關稅。Ａ股礦物製品股在行業板塊跌幅最深，早盤挫３﹒４％
，石英股份（滬：６０３６８８）跌停，岱勒新材（深：３００７００）挫９﹒２％，賽特新材
（滬：６８８３９８）收低４﹒８％。另外，酒店旅遊類逆勢拉升，銀行及黃金板塊亦漲。
（ｒｙ）

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