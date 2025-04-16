《Ａ股行情》首季數據報喜沒提振，滬綜指半日跌近１％礦物股領跌

《經濟通通訊社１６日專訊》內地一季度ＧＤＰ增速達５﹒４％，３月規上工業增加值同比

增７﹒７％，社會消費品零售總額同比增５﹒９％，均優於市場預測。惟樂觀數據反映的是美國

４月大幅加稅前的經濟表現，市場預計中美關稅戰影響將在下月數據中得到體現。國家統計局也

發出了謹慎的聲音，強調下階段需要加大對經濟的支持。



滬深股市連續反彈六日後，今早低氣壓，滬綜指上午收跌０﹒９２％，報３２３７﹒６０點

，深成指軟１﹒９６％，創業板指挫２﹒４７％。兩市半天成交６７７７億元（人民幣．下同）

，較上個交易日同時段減少９８億元或１﹒４％。



分析人士預計，即將召開的中央政治局會議將披露政府決定如何應對貿易戰，決策層料繼續

觀望關稅戰對出口的影響，再推出具體的經濟刺激舉措。



另外，美國白宮當地時間１５日公布，總統特朗普簽署行政命令，對美國依賴進口加工關鍵

礦物及其衍生產品展開國家安全風險調查。《彭博》指，若商務部長發現關鍵礦產的進口威脅到

國家安全，特朗普可能會決定加徵關稅。Ａ股礦物製品股在行業板塊跌幅最深，早盤挫３﹒４％

，石英股份（滬：６０３６８８）跌停，岱勒新材（深：３００７００）挫９﹒２％，賽特新材

（滬：６８８３９８）收低４﹒８％。另外，酒店旅遊類逆勢拉升，銀行及黃金板塊亦漲。

（ｒｙ）

