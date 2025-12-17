《中國要聞》六部門：對標國內外最嚴格污染物排放要求，完善煤炭清潔高效利用標桿水平

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委、工信部、生態環境部、住建部、市監總局及國家能源局共同發布「關於發布《煤炭清潔高效利用重點領域標桿水平和基準水平（2025年版）》的通知」。通知提出，結合煤炭行業發展現狀和潛力，在此前重點領域能效標桿水平和基準水平的基礎上，將燃煤發電供熱煤耗、煤製天然氣等納入範圍。對標國內外煤炭清潔高效領域先進水平，以及國家、地方現行政策、標準中先進能效指標值和最嚴格污染物排放要求，完善煤炭清潔高效利用標桿水平。



*淘汰落後產能、落後工藝，不按時完成改造亦將淘汰*



通知又提出，鼓勵和引導行業企業結合實際和長遠發展，對項目實施改造升級。對新建煤炭開發利用項目和有條件的存量項目，推動清潔高效利用水平應提盡提，力爭達到標桿水平。對清潔高效利用水平低於現有基準水平的存量項目，引導企業有序開展煤炭清潔高效利用改造，加快推動企業減污降碳，堅決依法依規淘汰落後產能、落後工藝。



對需開展煤炭清潔高效利用改造的項目，各地應在不影響電力、熱力供應的情況下明確改造升級和淘汰時限（一般不超過3年）以及年度計劃，在規定時限內升級到基準水平以上，力爭達到標桿水平；對不能按期改造完成的項目予以淘汰。



通知還提出，充分利用現有政策工具和工作機制，加大煤炭清潔高效利用市場調節和督促落實力度。利用現有中央資金渠道，積極支持符合條件的煤炭清潔高效利用重點項目。健全完善相關金融政策，引導和吸引社會資本廣泛參與煤炭清潔高效利用。引導銀行業金融機構加大對符合條件的綠色低碳轉型項目的信貸支持力度。

《經濟通通訊社17日專訊》