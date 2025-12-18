《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|1881.20
|工業富聯
|(601138)
|1076.90
|紫金礦業
|(601899)
|1060.93
|招商銀行
|(600036)
|857.06
|華友鈷業
|(603799)
|847.01
|寒武紀
|(688256)
|720.06
|中微公司
|(688012)
|670.18
|中信證券
|(600030)
|593.47
|貴州茅台
|(600519)
|583.49
|瀾起科技
|(688008)
|579.21
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3542.17
|新易盛
|(300502)
|2819.15
|中際旭創
|(300308)
|2698.51
|陽光電源
|(300274)
|2199.28
|天孚通信
|(300394)
|2195.55
|英維克
|(002837)
|820.36
|中材科技
|(002080)
|678.67
|光迅科技
|(002281)
|652.90
|深南電路
|(002916)
|637.10
|北方華創
|(002371)
|626.43
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
