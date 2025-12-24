  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

24/12/2025 17:25

麗珠醫藥(01513)：萊康奇塔單抗注射液上市許可申請獲國家藥品監督管理局受理

　　麗珠醫藥(01513)(滬:000513)公布，近日，麗珠醫藥集團股份控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術收到國家藥品監督管理局核准簽發的《受理通知書》（受理號：CXSS2500144），麗珠單抗與北京鑫康合生物醫藥科技聯合開發的萊康奇塔單抗注射液境內生產藥品註冊上市許可申請獲國家藥監局受理。
《經濟通通訊社24日專訊》

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

上一篇新聞︰24/12/2025 17:29  中國銀行（０３９８８）：二級資本債券發行完畢

下一篇新聞︰24/12/2025 17:05  《神州經脈》滬指六連漲，人幣五連升破７﹒０２關，北京調整住…

其他
More

24/12/2025 17:39  《滬╱深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

24/12/2025 17:03  《駐京專電》海關總署：推進海南自貿港建設，開展跨境貿易便利…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區