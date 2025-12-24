麗珠醫藥(01513)：萊康奇塔單抗注射液上市許可申請獲國家藥品監督管理局受理

麗珠醫藥(01513)(滬:000513)公布，近日，麗珠醫藥集團股份控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術收到國家藥品監督管理局核准簽發的《受理通知書》（受理號：CXSS2500144），麗珠單抗與北京鑫康合生物醫藥科技聯合開發的萊康奇塔單抗注射液境內生產藥品註冊上市許可申請獲國家藥監局受理。
《經濟通通訊社24日專訊》
24/12/2025 17:25
