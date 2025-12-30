  • 會員
AH股新聞

30/12/2025 17:59

《中國要聞》工信部等四部門發布實施方案，加快汽車製造數字化轉型

　　工業和信息化部、教育部、市場監管總局、國家數據局印發《汽車行業數字化轉型實施方案》，提出兩階段發展目標：到2027年，數智技術在企業研、產、供、銷、服環節深度集成應用，帶動企業智能製造成熟度、生產效率等明顯提升，行業供給和公共服務體系逐步健全，具體包括「整車標桿企業智能製造能力成熟度等級提升一檔」等；到2030年，行業整體數智化發展達到較高水平。

　　《實施方案》其中提出，加速關鍵環節人工智能應用拓展。推動智能機器人在焊接、噴塗、總裝等環節規模化應用，打造汽車行業具身智能示範產線。引導工業互聯網深度應用。鼓勵建設汽車行業5G工廠，推廣「5G+工業互聯網」典型應用場景。推廣工業互聯網平台驅動的產業鏈「鏈式」轉型，打造「平台+節點+產業鏈+企業」協同發展模式。

　　強化專用算力及先進通信基礎能力建設。探索建設汽車行業公共算力基礎設施，支持企業間高性能算力服務共建共享，突破算力資源瓶頸。加快推進汽車行業5G虛擬專網、工業互聯網、邊緣計算節點等通信基礎設施建設部署。

　　完善數據安全保護體系與技術能力。加快健全汽車行業數據安全管理制度和標準規範。建立高效便利安全的汽車行業數據跨境流動機制，指導企業強化重要數據出境保護，建設出境安全監測、日誌審計、應急處置、檢查支持等技術能力。
《經濟通通訊社30日專訊》

