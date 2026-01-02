《中國要聞》上海口岸去年錄逾4284萬人次出入境，同比增長近18%

據《新華社》報道，從上海邊檢總站獲悉，2025年全年，上海口岸累計出入境人員 4284.6萬人次，同比增長17.9%；出入境（港）交通運輸工具30.2萬架（艘）次，同比增長11.4%。



據上海邊檢總站統計，2025年上海空港口岸（浦東、虹橋兩大國際機場口岸）出入境人員達3990萬人次，佔全國空港口岸總量的28.9%，連續23年位居全國空港首位；出入境（港）船舶4.5萬艘次，助力上海港連續16年位居全球港口集裝箱吞吐量首位。



報道指出，外籍旅客來華熱度不斷提升。2025年，上海口岸入境外籍旅客566.1萬人次，其中經空港口岸入境558.9萬人次，同比增長39.7%。入境目的以旅遊、商務、探親、就業為主，旅遊佔比達58.5%。值得關注的是，通過免簽和240小時過境免簽入境的外籍旅客達328.6萬人次，佔總數的58%。



另外，2025年以來，上海空港口岸國際航線航班持續擴容，全年出入境航班25.7萬架次，較2024年增長13.2%；郵輪口岸出入境客流亦增長明顯。2025年，上海口岸出入境郵輪538艘次、旅客183.4萬人次，同比分別增長16.2%和34.4%。

《經濟通通訊社2日專訊》