藥明康德(02359)：根據2024年H股獎勵信託計劃進一步授予獎勵

藥明康德(02359)(滬:603259)公布，截至今日，涉及約12.6萬股獎勵股份已授予24名選定參與者，佔截至今日公司已發行H股總數約0.0247%及已發行總股本約0.0042%。
上述所涉獎勵股份為受託人根據公司指示通過場內交易以現行市價購買的現有股份。由於公司不會根據進一步授予發行新股份，故進一步授予不會對現有股東的股權有任何攤薄影響。
《經濟通通訊社7日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
07/01/2026 17:43
藥明康德(02359)(滬:603259)公布，截至今日，涉及約12.6萬股獎勵股份已授予24名選定參與者，佔截至今日公司已發行H股總數約0.0247%及已發行總股本約0.0042%。
上述所涉獎勵股份為受託人根據公司指示通過場內交易以現行市價購買的現有股份。由於公司不會根據進一步授予發行新股份，故進一步授予不會對現有股東的股權有任何攤薄影響。
《經濟通通訊社7日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰07/01/2026 17:50 《中國要聞》ｒｅａｌｍｅ回歸ＯＰＰＯ成獨立運營子品牌，ＯＰ…
07/01/2026 18:11 【ＡＩ】工信部等八部門：推動3-5個通用大模型在製造業深度應用
07/01/2026 17:53 《中國要聞》上海港集裝箱吞吐量破５５０６萬標箱再創新高，連…
07/01/2026 17:51 【內房困局】路透：據報萬科(2202)已與國內銀行達成協議，將貸款利息支付延期至9月
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N