藥明康德(02359)：根據2024年H股獎勵信託計劃進一步授予獎勵

藥明康德(02359)(滬:603259)公布，截至今日，涉及約12.6萬股獎勵股份已授予24名選定參與者，佔截至今日公司已發行H股總數約0.0247%及已發行總股本約0.0042%。



上述所涉獎勵股份為受託人根據公司指示通過場內交易以現行市價購買的現有股份。由於公司不會根據進一步授予發行新股份，故進一步授予不會對現有股東的股權有任何攤薄影響。

《經濟通通訊社7日專訊》