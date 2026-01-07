  • 會員
07/01/2026 17:53

《中國要聞》上海港集裝箱吞吐量破5506萬標箱再創新高，連續16年居世界第一

　　據《新華社》報道，從上港集團獲悉，2025年上海港集裝箱吞吐量突破5506萬標箱，再創歷史新高，連續16年位居世界第一。

　　據了解，隨著小洋山北作業區、羅涇港區集裝箱碼頭改造二期等項目的持續推進，上海港的集裝箱吞吐能力還將擴容提效。
