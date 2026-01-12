《駐京專電》四部門發文，首次對政府投資基金布局和投向系統規範

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委、財政部、科技部、工信部聯合發布《關於加強政府投資基金布局規劃和投向指導的工作辦法》。國家發改委相關負責人表示：這是首次在國家層面對政府投資基金的布局和投向作出系統規範。



《工作辦法》圍繞政府投資基金「投向哪、怎麼投、誰來管」三方面，提出14項政策舉措。在優化基金布局方面，要求基金支持重大戰略、重點領域和市場難以有效配置資源的薄弱環節，推動科技創新和產業創新深度融合，著力培育新興支柱產業，堅持投早、投小、投長期、投硬科技。



*基金投向須符合國家重大規劃中的鼓勵類產業*



在加強投向指導方面，要求基金投向須符合國家重大規劃和國家級產業目錄中的鼓勵類產業，不得投向限制類、淘汰類以及政策明令禁止的產業領域。同時，《工作辦法》還進一步明確由省級發展改革部門牽頭制定本地區重點投資領域清單，並據此優化基金布局和投向。



國家發改委相關負責人表示，近年來，一些政府投資基金在設立和運作中，出現與地方資源稟賦和產業基礎不匹配、基金定位不清、投向同質化等問題。針對這些情況，《工作辦法》對國家級基金和地方基金的功能定位和投資重點作出明確要求。



*支持小微民企和科技型企業孵化，引導社會資本參與*



《工作辦法》明確，國家級基金要立足全局，圍繞基金定位，重點支持國家現代化產業體系建設和關鍵核心技術攻關，著力補齊產業短板、突破發展瓶頸。同時，要求地方基金結合本地產業基礎和發展實際選擇投資方向，在項目投資中落實全國統一大市場要求，重點支持產業升級、創新能力提升，以及小微民營企業和科技型企業孵化，引導社會資本有效參與。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》