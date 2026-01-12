何小鵬：小鵬汽車海外和國內銷量比例有望達到1:1

據《上海證券報》報道，在日前召開的2026小鵬全球新品發布會後，小鵬汽車(09868)董事長、CEO何小鵬接受採訪時表示，無論是智能汽車，Robotaxi（無人駕駛出租）、機器人，還是低空飛行汽車，小鵬汽車的核心產品線都要走向全球市場，從2026年到2030年，公司會全力推進全球化。



何小鵬稱，小鵬汽車2025年的年度計劃完成得非常好，相信2026年仍然會是高速增長的一年，並且海外市場的增長速度會比國內的要快。「我期待在未來三年、五年、十年裏，小鵬在海外的銷量、合作和賦能，能夠與中國市場達到1:1，甚至更高的比例。整體來看，我們正進入一個真正全球化發展的階段：從打基礎、打樁開始，從少數產品走向全球，逐步過渡到大量產品進入全球市場的一個過程。」



對於歐洲新能源汽車市場，何小鵬表示，可能純電新能源汽車現在對歐洲市場更適合，但也許2030年以後，純電+增程新能源汽車更適合替換純電+燃油，因為增程又可以用油，又能夠享受到純電的好處；增程將來也不一定用油，也許還有從氫能到電能，但要解決成本和安全的問題。「在全球能源的變化體系裏面，可能不同國家，不同區域未來15至30年都會有一個過渡，不會是一個跳躍型的轉變。」

《經濟通通訊社12日專訊》