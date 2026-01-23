《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2472.36
|海光信息
|(688041)
|2070.43
|瀾起科技
|(688008)
|1741.50
|工業富聯
|(601138)
|1740.13
|兆易創新
|(603986)
|1731.96
|中國平安
|(601318)
|1613.06
|寒武紀
|(688256)
|1507.23
|貴州茅台
|(600519)
|1263.08
|華友鈷業
|(603799)
|1205.78
|招商銀行
|(600036)
|1173.87
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4576.25
|新易盛
|(300502)
|4057.85
|寧德時代
|(300750)
|3145.97
|信維通信
|(300136)
|2139.52
|陽光電源
|(300274)
|2079.98
|通富微電
|(002156)
|1975.78
|濰柴動力
|(000338)
|1940.97
|京東方A
|(000725)
|1674.49
|三花智控
|(002050)
|1428.51
|天孚通信
|(300394)
|1348.14
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
