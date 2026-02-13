《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.7%守4100點，軍工、半導體逆勢走強

A股三大指數陷入調整，上午集體收低，滬指半日跌0.7%，報4105.04點，仍守4100點，深成指跌0.67%，創業板指跌0.96%。兩市半日成交12038億元（人民幣．下同），較上個交易日減少1257億元或9.5%。投行摩根士丹利稱，中國的支持性流動性背景仍在，海外主動基金對中國的流入在1月為2023年初以來首次轉正；對A/H股票保持謹慎樂觀。



盤面上，軍工航空逆勢走強，安達維爾(深:300719)升20%封板。中航證券指出，多款新一代火箭成功首飛，2026年發射次數有望破百。今年天龍三號、力箭二號、雙曲線三號等多款新型號火箭計劃首飛，並挑戰一子級回收，可復用火箭技術有望成為商業航天規模化發展的關鍵拐點。



另外，半導體板塊升幅亦靠前，存儲芯片、光刻機概念拉漲。《路透》報道，在中美兩國元首4月會晤前夕，特朗普政府擱置了一系列針對北京的關鍵技術安全措施。這些措施包括禁止中國電信在美國開展業務，以及限制向美國數據中心出售中國設備。



華虹(滬:688347)早盤收高2.5%，得益於人工智能和消費類電子產品需求拉動，公司2025年四季度營收再創歷史新高，同比增長超兩成，助力該季實現扭虧為盈。

《經濟通通訊社13日專訊》