16/02/2026 12:45

【ＦＯＣＵＳ】補償退錢VS強制退市，赤馬年風險預警

　　【FOCUS】乙巳蛇年除夕，內地基金、股票兩大市場不約而同上演「活久見（活得久了，什麼事都能見到）」奇聞。一是2日「不講武德」下調淨值的國投瑞銀白銀LOF，宣布補償方案；二是11個交易日暴力拉升逾三倍的*ST立方（深：300344），「退市」塵埃落定一字跌停。畫風異曲同工，齊指向「貪字得個貧」的風險教育。

*套利賺奶茶錢，卻虧了飯錢*

　　本來想賺杯奶茶錢，最後卻虧了幾頓飯錢。乘搭去年12月起的「白銀瘋潮」，內地唯一白銀期貨基金－－國投瑞銀白銀LOF，市場價格亦水漲船高，盡管12月26日起限購收縮至100元，但場內價格每日動輒八九個點漲幅，加上較基金淨值逾三成的溢價，被戲稱為「零風險」套利。

　　然而1月30日一夜變天，國際銀價錄史上最大單日盤中跌幅（36%），上期所白銀主力合約、國投瑞銀白銀LOF於2月2日雙雙跌停，惟跌停幅度限制遠未反映市場巨震。眼見估值大幅滯後，國投瑞銀於當日收市後深夜宣布，一次性下調基金淨值31.5%，令當日選擇贖回的基民，原本認虧「17%」，實際卻虧了「31.5%」，質問知情、公平何在。

*補償方案僅涉2月2日贖回者*

　　擾攘近半個月後，國投瑞銀昨晚公布補償方案，對2月2日當天確認贖回的自然人投資者，因估值由-17%調至-31.5%而導致的超額損失，按實際影響金額全額（1000元以下）或按比例（超過1000元部分）補償。

　　此舉盡管開了境內公募基金補償（和解）先河，但值得留意的是，方案並不涉及機構投資者，以及2月2日當天未有贖回的自然人投資者，意味其手中持有的基金恐仍處於浮虧狀態，唯有冀望國際銀價回升。

*造假仍漲停，博傻血本無歸*
　　 
　　如果說銀價狂歡尚有FOMO（害怕錯過）的人性本能注解，那麼證監機構早在去年11月底已明言「虛增收入」、「涉嫌觸及重大違法強制退市情形」的*ST立方，捧場者則可謂刀尖上添血。

　　炒作的「火頭」來自*ST立方1月19日發布的公告，指「已依法向證監會申請陳述、申辯及延期聽證」、「主營業務營運基本穩定」等，刺激1月20日復牌後股價10個交易日7個漲停板，之後2月6日至10日停牌後，2月11日復牌再一度飆逾17%。不過，隨著深交所上周六（14日）對其終止股票上市交易的靴子落地，公司股票於蛇年最後一個交易日放量跌停（20%），意味過去11個交易日進場「博傻」者血本無歸。

　　白銀LOF的持有人或許仍冀望銀價王者歸來，但*ST立方的投機者注定永遠等不到劇情反轉的聽證會。面對赤馬年大起大落恐成常態，臨近除夕的風險教育，再次提醒切記「貪字得個貧」。

