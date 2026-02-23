  • 會員
23/02/2026 11:00

【關稅戰】美最高院判特朗普關稅違法，中國商務部：正全面評估

　　美東時間2月20日，美國最高法院公布關稅訴訟案裁決結果，判定美國政府依據《國際緊急經濟權力法》對相關貿易夥伴加徵的對等關稅、芬太尼關稅等相關關稅違法。對此，中國商務部發表書面回應，稱商務部注意到有關裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估。

*密切關注：美方擬採取貿易調查等替代措施，維持關稅*

　　商務部表示，中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反復強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益。事實反復證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。另外，商務部注意到美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。

　　美國總統特朗普將於3月底訪華，而就在此次行程數周前，美國最高法院宣布其推出的大範圍關稅舉措無效，分析指這解除了對華施壓的關鍵籌碼。特朗普隨即宣布改用另一項法律--1974年《貿易法》第122條，對全球所有國家商品實施新的10%臨時關稅；一日後他將新關稅提高到15%。
《經濟通通訊社23日專訊》

