【數據前瞻】機構：內地2月CPI漲幅料擴至0.8%，PPI跌幅續收窄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局將於下周一（9日）公布2月居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)數據。據《路透》綜合19家機構預估中值顯示，在春節假期效應以及低基數推動下，中國2月CPI同比漲幅料從1月的0.2%升至0.8%；其中七家機構預估中值顯示，當月CPI環比漲幅亦預計擴大至0.5%。



同時，17家機構預估中值顯示，「反內捲」持續顯效加上國際油價上漲，2月PPI同比跌幅料進一步從1月的1.4%收窄至1.2%，若如此將錄得19個月最小跌幅。



*華創證券：春節錯位和油價上漲帶動CPI回升*



華創證券首席經濟學家張瑜預計，中國2月CPI同比大幅回升至0.9%左右，主要受春節錯位和油價上漲帶動，與1月份的回落是「鏡像」。她進一步解釋稱，今年春節假期在2月下半月，出行和娛樂需求增多而勞動力供給減少，預計相關服務價格仍趨於上漲，而且去年同期基數較低（2025年春節在1月，2月節後價格已回落）。



*北大蘇劍：2月肉價同比上漲明顯*



北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍等在報告中稱，除低基數效應外，高頻數據顯示，2月肉類價格較2025年同期上漲明顯。他們同時指出，當前居民收入、就業預期並未明顯改變，居民收入增速依然底部徘徊，抑制居民消費需求擴張，居民消費價格增速難以明顯上漲。



PPI方面，蘇劍表示，整治「內捲式」競爭將緩解國內供給過剩問題，此外受國際關係複雜化、地緣風險加劇影響，國際原油價格上漲，預計2月PPI同比跌幅收窄。



*花旗：上游驅動再通脹趨勢將持續*



投行花旗認為，上游驅動的再通脹趨勢將持續，預計2月PPI環比漲0.2%，同比降幅縮窄至1.1%。其並指出，評估中東衝突對通脹造成何種程度的影響，3月數據將至關重要。

《經濟通通訊社6日專訊》