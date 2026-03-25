《Ａ股行情》滬綜指收漲1.3%返三千九，算力、CPO概念衝高

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中東局勢釋放緩和訊號，A股延續反彈修復態勢。滬綜指今日收漲1.3%報3931.84點，重上3900點，深成指亦升1.95%，創業板指漲2.01%。滬深兩市全天成交2.18萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加971億元或4.7%。



美國總統特朗普周二（24日）表示，美國通過談判結束與伊朗戰爭的努力取得進展，包括從德黑蘭方面爭取到了一項重要讓步；與此同時，多家媒體稱，華盛頓已提交了一份15點和解提案。消息提振了市場對石油出口恢復的希望，油價下跌，油氣股為A股唯一錄得下跌板塊；中國海油(滬:600938)收挫3.3%，中國石油(滬:601857)跌2.4%。



上漲方面，CPO概念領先，板塊全日升3.4%，算力租賃漲逾3%，元器件、芯片等紛紛收高。國家數據局數據顯示，截至3月，中國日均詞元（Token）調用量已超過140萬億，相比去年底的100萬億增長40%多，對比2024年初的1000億則增長1000多倍，表明中國人工智能發展進入快速增長階段。



此外，貴金屬板塊亦有升幅，赤峰黃金(滬:600988)升6.1%。金價上揚，高盛保持其樂觀的總體預期，預計到年底黃金價格將達到5400美元，理由是各國政府為實現資產多元化而持續進行的央行購金行為提供支撐。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4537.47 +1.40 上證指數 3931.84 +1.30 9678.54 深證成指 13801.00 +1.95 12119.80 創業板指 3316.97 +2.01 科創50 1315.41 +1.91 B股指數 262.19 +1.11 1.30 深證B指 1205.67 +0.75 0.68

《經濟通通訊社25日專訊》