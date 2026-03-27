兗礦能源(01171)全年純利跌41.6%至85.2億人幣，派息0.32元

兗礦能源(01171)(滬:600188)公布，截至2025年12月31日止全年純利85.25億元（人民幣．下同）按年跌41.6%，每股基本盈利0.85元，派發末期息0.32元。連同中期股息0.18元，全年派息共0.5元，按年下跌35%。



期內收入1333.41億元，跌5.5%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社27日專訊》