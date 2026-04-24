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期貨新聞

24/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數188765張減逾二萬三張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為188765張，較前減23620張；若計入其他月份的未平倉合約，總數280229張，增744張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/04(四)188765-23620280229744
22/04(三)212385-23192279485-12641
21/04(二)23557775792921268172
20/04(一)227998-10504283954-16109
17/04(五)238502350530006310244

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
23/04(四)92845-20483155711-3538
22/04(三)113328-15487159249-10710
21/04(二)12881535081699594283
20/04(一)125307785816567612481
17/04(五)117449-4291153195-3359

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》

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