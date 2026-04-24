即月期指最後交易價25965升44點，低水13點

即月期指最後交易價25965，升44點，低水13點，暫成交124916張。即月國指期貨最後交易價8774，升39點，低水2點，暫成交163271張。另外，即月科指期貨最後交易價4900，升33點，低水2點，暫成交186282張。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/04/2026 16:31
即月期指最後交易價25965，升44點，低水13點，暫成交124916張。即月國指期貨最後交易價8774，升39點，低水2點，暫成交163271張。另外，即月科指期貨最後交易價4900，升33點，低水2點，暫成交186282張。
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