即月期指最後交易價25965升44點，成交124916張

即月期指最後交易價25965，升44點，低水13點，成交124916張。即月國指期貨最後交易價8774，升39點，低水2點，成交172749張。另外，即月科指期貨最後交易價4900，升33點，低水2點，成交186282張。
《經濟通通訊社24日專訊》
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24/04/2026 16:46
即月期指最後交易價25965，升44點，低水13點，成交124916張。即月國指期貨最後交易價8774，升39點，低水2點，成交172749張。另外，即月科指期貨最後交易價4900，升33點，低水2點，成交186282張。
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