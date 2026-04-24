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24/04/2026 19:25

《再戰明天》中國召開全國人大常委會會議，藥明康德海爾智家公布業績

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國召開全國人大常委會會議（24-30日）
▷ 日本央行召開貨幣政策會議（24-28日）
▷ 藥明康德、海爾智家27日公布業績

　　中國召開全國人大常委會會議，及藥明康德海爾智家公布業績，料為下周一（27日）市場焦點。

*日本央行一連兩日議息，美國公布達拉斯製造業活動指數*

　　各國重要經濟活動方面，中國召開十四屆全國人大常委會第二十二次會議（至30日）。日本央行召開貨幣政策會議（至28日）。德國聯邦經濟和能源部部長賴歇與英國商業和貿易大臣凱爾在英德商業論壇致開幕辭。英國國王查爾斯訪問美國（至30日）。

　　數據方面，下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布2月同時指標；2月領先指標。10:30pm，美國公布4月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:藥明康德(02359)、海爾智家(06690)等。

　　下周二（28日）公布業績的公司有:粵海投資(00270)、比亞迪電子(00285)、萬洲國際(00288)、中國石油化工股份(00386)、中國海洋石油(00883)、比亞迪股份(01211)、中國平安(02318)、招商銀行(03968)等。

　　下周三（29日）公布業績的公司有:吉利汽車(00175)、美的集團(00300)、香港交易所(00388)、中國海外發展(00688)、中國石油股份(00857)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、交通銀行(03328)、中國銀行(03988)、百勝中國(09987)等。

　　下周四（30日）公布業績的公司有:浙江滬杭甬(00576)、中教控股(00839)、立德教育(01449)、秀商時代控股(01849)、紐曼思(02530)、宇華教育(06169)、多想雲(06696)等。
《經濟通通訊社24日專訊》

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