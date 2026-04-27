期指高開79點報26044，國指期貨升40點報8814

期指高開79點報26044，國指期貨高開40點報8814，科指期貨高開50點報4950。
《經濟通通訊社27日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
27/04/2026 09:15
期指高開79點報26044，國指期貨高開40點報8814，科指期貨高開50點報4950。
《經濟通通訊社27日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
下一篇新聞︰27/04/2026 09:06 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7185.5跌9.3點
27/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數167151張減逾二萬一張
27/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數210192張減逾三萬三張
27/04/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數120608張，減15519張
24/04/2026 19:25 《再戰明天》中國召開全國人大常委會會議，藥明康德海爾智家公布業績
24/04/2026 19:24 《日入而息》傳內地科企新增美國資本投資須獲批准，二手樓價指數創兩年半新高
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N