即月期指最後交易價25930跌35點，高水4點

即月期指最後交易價25930，跌35點，高水4點，暫成交127342張。即月國指期貨最後交易價8759，跌15點，高水3點，暫成交206834張。另外，即月科指期貨最後交易價4940，升40點，平水，暫成交207433張。
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/04/2026 16:31
即月期指最後交易價25930，跌35點，高水4點，暫成交127342張。即月國指期貨最後交易價8759，跌15點，高水3點，暫成交206834張。另外，即月科指期貨最後交易價4940，升40點，平水，暫成交207433張。
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