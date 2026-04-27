即月期指最後交易價25930跌35點，高水4點

即月期指最後交易價25930，跌35點，高水4點，暫成交127342張。即月國指期貨最後交易價8759，跌15點，高水3點，暫成交206834張。另外，即月科指期貨最後交易價4940，升40點，平水，暫成交207433張。

《經濟通通訊社27日專訊》