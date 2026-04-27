【夜期時段】即月期指最新報25940點，升10點，高水14點

即月期指在夜期時段開市報25937點，升7點，高水11點，最新報25940點，升10點，高水14點，合約成交392張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8757點，跌2點，高水1點，最新報8760點，升1點，高水4點，合約成交812張。

《經濟通通訊社27日專訊》