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27/04/2026 19:11

《再戰明天》日本央行公布議息結果，比亞迪平保中海油中石化公布業績

　　日本央行公布議息結果，及比亞迪平保中海油中石化公布業績，料為周二（28日）市場焦點。

*美儲局一連兩日議息，本港公布進出口數據*

　　各國重要經濟活動方面，日本央行宣布政策決議，央行總裁植田和男舉行新聞發布會。美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至29日）。本港時間周二晚6:45pm，英倫銀行審慎政策執行董事大衛貝利在摩根大通英國銀行資產負債管理會議發表講話。

　　數據方面，周二日本公布官方指標利率，料維持於0.75%。7:30am（本港時間．下同），日本公布3月失業率，料維持於2.6%。2:00pm，日本公布3月工具機訂單。4:30pm，香港公布3月出口，年率升幅料由24.7%收窄至10%；3月進口年率升幅料由29.9%收窄至13%；3月貿易收支料由負642億港元收窄至負598億港元。

　　在本港，明日公布業績的公司有:粵海投資(00270)、比亞迪電子(00285)、萬洲國際(00288)、中國石油化工股份(00386)、中國海洋石油(00883)、比亞迪股份(01211)、中國平安(02318)、招商銀行(03968)等。

　　此外，明日三一重工(06031)、劍橋科技(06166)等將有基石投資者持股解禁。
《經濟通通訊社27日專訊》

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