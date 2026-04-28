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28/04/2026 17:34

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息

　　美股三大指數昨日走勢出現分化，受企業首季業績表現強勁，以及中東戰局降溫刺激，標指與納指同創歷史新高，道指則輕微向下。道指收市跌62.92點或0.13%，報49167.79點；標指升8.83點或0.12%，報7173.91點；納指升50.5點或0.2%，報24887.1點。港股方面，恒生指數收市報25679，跌245點或0.9%，成交2623億元。

　　各國重要經濟活動方面，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩天的政策會議（至29日）。本港時間今晚6:45pm，英倫銀行審慎政策執行董事大衛貝利在摩根大通英國銀行資產負債管理會議發表講話。11:40pm，英倫銀行負責英國存款類金融機構監管的執行董事格肯發表講話。29日凌晨12:30am，歐洲央行總裁拉加德及管委會與歐盟金融服務、儲蓄與投資聯盟專員阿布克爾克在法蘭克福進行非正式晚宴並交換意見。

　　在美國，今日公布業績的公司有：英國石油(US.BP)、通用汽車(US.GM)、可口可樂(US.KO)、慧榮科技(US.SIMO)、維薩(US.V)等。
《經濟通通訊社28日專訊》

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