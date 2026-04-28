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期貨新聞

28/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數95555張減71596張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為95555張，較前減71596張；若計入其他月份的未平倉合約，總數284707張，減14052張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/04(一)95555-71596284707-14052
24/04(五)167151-2161429875918530
23/04(四)188765-23620280229744
22/04(三)212385-23192279485-12641
21/04(二)23557775792921268172

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
27/04(一)51033-316001749066551
24/04(五)82633-1021216835512644
23/04(四)92845-20483155711-3538
22/04(三)113328-15487159249-10710
21/04(二)12881535081699594283

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》

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