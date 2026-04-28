恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數95555張減71596張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為95555張，較前減71596張；若計入其他月份的未平倉合約，總數284707張，減14052張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/04(一)
|95555
|-71596
|284707
|-14052
|24/04(五)
|167151
|-21614
|298759
|18530
|23/04(四)
|188765
|-23620
|280229
|744
|22/04(三)
|212385
|-23192
|279485
|-12641
|21/04(二)
|235577
|7579
|292126
|8172
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/04(一)
|51033
|-31600
|174906
|6551
|24/04(五)
|82633
|-10212
|168355
|12644
|23/04(四)
|92845
|-20483
|155711
|-3538
|22/04(三)
|113328
|-15487
|159249
|-10710
|21/04(二)
|128815
|3508
|169959
|4283
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
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