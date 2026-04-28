即月期指最後交易價25707跌223點，高水27點

即月期指最後交易價25707，跌223點，高水27點，暫成交97003張。即月國指期貨最後交易價8649，跌110點，高水4點，暫成交162471張。另外，即月科指期貨最後交易價4835，跌105點，高水8點，暫成交173522張。

《經濟通通訊社28日專訊》