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期貨新聞

28/04/2026 16:31

即月期指最後交易價25707跌223點，高水27點

　　即月期指最後交易價25707，跌223點，高水27點，暫成交97003張。即月國指期貨最後交易價8649，跌110點，高水4點，暫成交162471張。另外，即月科指期貨最後交易價4835，跌105點，高水8點，暫成交173522張。
《經濟通通訊社28日專訊》

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28/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數174786張減逾三萬五張

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