  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

29/04/2026 09:15

期指高開81點報25788，國指期貨升49點報8698

　　期指高開81點報25788，國指期貨高開49點報8698，科指期貨高開26點報4861。
《經濟通通訊社29日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰29/04/2026 09:06  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7184.0，升13點

其他
More

29/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數49519張減46036張

29/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數137433張減逾三萬七張

29/04/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數49569張，減23208張

28/04/2026 19:21  《再戰明天》加拿大央行公布議息結果，港交所、中石油、國壽及多家內銀公布業績

28/04/2026 19:19  《日入而息》本港3月出口升35.8%遠超預期，中海油首季多賺7%

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第61日，阿聯酋宣布5月退出OPEC，...

29/04/2026 09:06

中東戰火

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全

28/04/2026 17:26

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區