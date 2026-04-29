  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

29/04/2026 19:37

《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，中國公布PMI

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英倫銀行及歐洲央行30日公布利率決議並舉行發布會
▷ 中國30日公布4月製造業及非製造業PMI
▷ 多國30日公布工業生產、零售銷售、GDP等經濟數據

　　英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，及中國公布PMI，料為周四（30日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間周四晚7:00pm，英倫銀行公布利率決議、會議記錄和貨幣政策報告。7:30pm，英倫銀行總裁貝利和其他貨幣政策委員會委員舉行新聞發布會。約8:15pm，歐洲央行公布利率決議；8:45pm，歐洲央行舉行新聞發布會。

　　數據方面，周四（30日）7:50am（本港時間．下同），日本公布3月工業生產，月率料由下滑2%改善至升1.1%，年率升幅料由0.4%擴大至2.2%；3月零售銷售月率料由下滑2%改善至升0.6%，年率料由下滑0.1%改善至升1%。9:30am，中國公布4月製造業採購經理人指數，料由50.4降至50.1；4月非製造業採購經理人指數料由50.1降至49.8；4月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第一季出口物價，季率升幅料由3.2%收窄至1.8%；第一季進口物價季率料由0.9%逆轉至下滑0.6%。1:00pm，日本公布3月新屋動工，年率跌幅料由4.9%擴大至28.5%；4月消費者信心指數料由33.3降至32.8。2:00pm，德國公布3月進口物價，年率料由下滑2.3%改善至升1.6%，月率升幅料由0.3%擴大至3.6%；3月零售銷售月率跌幅料由0.5%收窄至0.2%。4:00pm，德國公布第一季國內生產總值，年率升幅料由0.4%收窄至0.2%，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.1%。

*歐元區公布第一季GDP，美國公布個人消費等數據*

　　4:30pm，香港公布3月貨幣供應M1；3月貨幣供應M2；3月貨幣供應M3。5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.2%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至0.9%；3月失業率料維持於6.2%；4月消費者物價指數月率升幅料由1.3%收窄至1%，年率升幅料由2.6%擴大至3%。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。

　　8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由3.7%升上3.8%；第一季個人消費料由1.9%降至1.4%；3月個人消費料由0.5%升上0.9%；3月個人所得料由下滑0.1%改善至升0.3%；連續申請失業救濟金人數料由182.1萬降至181.5萬；首次申請失業救濟金人數料由21.4萬降至21.3萬。9:45pm，美國公布4月芝加哥採購經理人指數，料由52.8升至55.2。10:00pm，美國公布2月領先指標；3月領先指標。

　　在本港，明日公布業績的公司有:浙江滬杭甬(00576)、中教控股(00839)、立德教育(01449)、秀商時代控股(01849)、紐曼思(02530)、宇華教育(06169)等。
《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】白宮記協晚宴爆發槍擊案，你認為事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？你認為特朗普會否被國內安全問題吸引，削弱對伊朗軍事動作力度？ ► 立即投票

下一篇新聞︰29/04/2026 19:32  《日入而息》港交所首季多賺27%勝預期，政府柴油補貼明實施爭取下月推石油氣補貼

其他
More

29/04/2026 17:20  【夜期時段】5月期指最新報25913點，跌27點，低水199點

29/04/2026 17:17  《外圍焦點》美儲局加央行公布議息結果，美國公布耐用品訂單等數據

29/04/2026 16:46  5月期指最後交易價25940升376點，成交115578張

29/04/2026 16:31  5月期指最後交易價25940升376點，低水172點

29/04/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7182.5升11.5點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阿聯酋退出與OPEC的式微

29/04/2026 18:27

大國博弈

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區