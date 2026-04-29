《再戰明天》英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，中國公布PMI

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英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，及中國公布PMI，料為周四（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，本港時間周四晚7:00pm，英倫銀行公布利率決議、會議記錄和貨幣政策報告。7:30pm，英倫銀行總裁貝利和其他貨幣政策委員會委員舉行新聞發布會。約8:15pm，歐洲央行公布利率決議；8:45pm，歐洲央行舉行新聞發布會。



數據方面，周四（30日）7:50am（本港時間．下同），日本公布3月工業生產，月率料由下滑2%改善至升1.1%，年率升幅料由0.4%擴大至2.2%；3月零售銷售月率料由下滑2%改善至升0.6%，年率料由下滑0.1%改善至升1%。9:30am，中國公布4月製造業採購經理人指數，料由50.4降至50.1；4月非製造業採購經理人指數料由50.1降至49.8；4月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第一季出口物價，季率升幅料由3.2%收窄至1.8%；第一季進口物價季率料由0.9%逆轉至下滑0.6%。1:00pm，日本公布3月新屋動工，年率跌幅料由4.9%擴大至28.5%；4月消費者信心指數料由33.3降至32.8。2:00pm，德國公布3月進口物價，年率料由下滑2.3%改善至升1.6%，月率升幅料由0.3%擴大至3.6%；3月零售銷售月率跌幅料由0.5%收窄至0.2%。4:00pm，德國公布第一季國內生產總值，年率升幅料由0.4%收窄至0.2%，經季節調整季率升幅料由0.3%收窄至0.1%。



*歐元區公布第一季GDP，美國公布個人消費等數據*



4:30pm，香港公布3月貨幣供應M1；3月貨幣供應M2；3月貨幣供應M3。5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.2%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至0.9%；3月失業率料維持於6.2%；4月消費者物價指數月率升幅料由1.3%收窄至1%，年率升幅料由2.6%擴大至3%。7:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。



8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由3.7%升上3.8%；第一季個人消費料由1.9%降至1.4%；3月個人消費料由0.5%升上0.9%；3月個人所得料由下滑0.1%改善至升0.3%；連續申請失業救濟金人數料由182.1萬降至181.5萬；首次申請失業救濟金人數料由21.4萬降至21.3萬。9:45pm，美國公布4月芝加哥採購經理人指數，料由52.8升至55.2。10:00pm，美國公布2月領先指標；3月領先指標。



在本港，明日公布業績的公司有:浙江滬杭甬(00576)、中教控股(00839)、立德教育(01449)、秀商時代控股(01849)、紐曼思(02530)、宇華教育(06169)等。

《經濟通通訊社29日專訊》