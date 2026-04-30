即月期指最後交易價25624跌316點，低水153點

即月期指最後交易價25624，跌316點，低水153點，暫成交95952張。即月國指期貨最後交易價8654，跌114點，低水28點，暫成交105418張。另外，即月科指期貨最後交易價4876，跌36點，高水5點，暫成交118685張。

《經濟通通訊社30日專訊》