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30/04/2026 19:05

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，百威亞太公布業績

　　澳洲央行一連兩日議息，及百威亞太公布業績，料為下周一（4日）市場焦點。

　　下周一中國內地、日本及英國假期休市。各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開貨幣政策委員會（至5日）。下周一本港時間9:30am，新西蘭央行貨幣政策委員會成員Prasanna Gai在新西蘭財政部主辦的活動中發表客座演講。晚上9:00pm，歐元區財長討論競爭力及銀行業問題。

*澳洲公布建築許可，美國公布工廠訂單*

　　數據方面，周五（1日）7:00am（本港時間．下同），澳洲公布4月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布第一季生產者物價指數。4:30pm，英國公布4月製造業採購經理人指數，料由51升至53.3。9:45pm，美國公布4月製造業採購經理人指數，料由52.3升至54。10:00pm，美國公布4月ISM製造業指數，料由52.7升至53.2。下周一9:30am，澳洲公布3月建築許可。10:00pm，美國公布3月工廠訂單，料下滑0.1%。

　　在本港，下周一公布業績的公司有:百威亞太(01876)等。

　　下周二（5日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)等。

　　下周三（6日）公布業績的公司有:百濟神州(06160)等。

　　下周四（7日）公布業績的公司有:澳博控股(00880)、再鼎醫藥(09688)等。
《經濟通通訊社30日專訊》

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