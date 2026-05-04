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04/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數184274張，減逾萬五張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周四(30日)共為184274張，較前減15069張；若計入其他月份的未平倉合約，總數233352張，減15289張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/04(四)184274-15069233352-15289
29/04(三)19934393192486417582
28/04(二)49519-460362905785871
27/04(一)95555-71596284707-14052
24/04(五)167151-2161429875918530

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
30/04(四)119159-832155114-914
29/04(三)1199911561915602815502
28/04(二)14250-36783154776-20130
27/04(一)51033-316001749066551
24/04(五)82633-1021216835512644

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社4日專訊》

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