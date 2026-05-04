【夜期時段】即月期指最新報25998點，跌8點，低水98點

即月期指在夜期時段開市報26018點，升12點，低水78點，最新報25998點，跌8點，低水98點，合約成交139張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8780點，升9點，高水6點，最新報8764點，跌7點，低水10點，合約成交132張。
《經濟通通訊社4日專訊》
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04/05/2026 17:20
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