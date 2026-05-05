  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

05/05/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數216189張，增逾萬六張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216189張，較前增16815張；若計入其他月份的未平倉合約，總數258974張，增17537張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/05(一)2161891681525897417537
30/04(四)199374-11062241437-13006
29/04(三)210436-10553254443-10548
28/04(二)137433-3735340242420302
27/04(一)174786-3540638212262327

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/05(一)603892894903183828
30/04(四)57495102686490-152
29/04(三)56469-919386642-9347
28/04(二)29743-11615125732-11676
27/04(一)41358-1231713740822917

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰05/05/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數204237張，增逾萬九張

下一篇新聞︰05/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139838張，增17667張

其他
More

04/05/2026 19:05  《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，滙控公布業績

04/05/2026 19:00  《日入而息》外匯基金首季投資收入345億，謝振中獲委任為政府新聞處處長

04/05/2026 17:41  《外圍焦點》美國公布耐用品訂單及工廠訂單

04/05/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25998點，跌8點，低水98點

04/05/2026 16:46  即月期指最後交易價26006升382點，成交91292張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

中東戰火 | 穆傑塔巴：波斯灣與霍爾木茲海峽開啟新篇章

01/05/2026 04:53

中東戰火

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應

30/04/2026 12:00

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區