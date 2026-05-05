恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數216189張，增逾萬六張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為216189張，較前增16815張；若計入其他月份的未平倉合約，總數258974張，增17537張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/05(一)
|216189
|16815
|258974
|17537
|30/04(四)
|199374
|-11062
|241437
|-13006
|29/04(三)
|210436
|-10553
|254443
|-10548
|28/04(二)
|137433
|-37353
|402424
|20302
|27/04(一)
|174786
|-35406
|382122
|62327
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/05(一)
|60389
|2894
|90318
|3828
|30/04(四)
|57495
|1026
|86490
|-152
|29/04(三)
|56469
|-9193
|86642
|-9347
|28/04(二)
|29743
|-11615
|125732
|-11676
|27/04(一)
|41358
|-12317
|137408
|22917
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》
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