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05/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數204237張，增逾萬九張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為204237張，較前增19963張；若計入其他月份的未平倉合約，總數254450張，增21098張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/05(一)2042371996325445021098
30/04(四)184274-15069233352-15289
29/04(三)19934393192486417582
28/04(二)49519-460362905785871
27/04(一)95555-71596284707-14052

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/05(一)12429651371606475533
30/04(四)119159-832155114-914
29/04(三)1199911561915602815502
28/04(二)14250-36783154776-20130
27/04(一)51033-316001749066551

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》

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