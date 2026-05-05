恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數204237張，增逾萬九張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為204237張，較前增19963張；若計入其他月份的未平倉合約，總數254450張，增21098張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/05(一)
|204237
|19963
|254450
|21098
|30/04(四)
|184274
|-15069
|233352
|-15289
|29/04(三)
|199343
|9319
|248641
|7582
|28/04(二)
|49519
|-46036
|290578
|5871
|27/04(一)
|95555
|-71596
|284707
|-14052
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/05(一)
|124296
|5137
|160647
|5533
|30/04(四)
|119159
|-832
|155114
|-914
|29/04(三)
|119991
|15619
|156028
|15502
|28/04(二)
|14250
|-36783
|154776
|-20130
|27/04(一)
|51033
|-31600
|174906
|6551
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》
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