期指低開122點報25884，國指期貨跌17點報8754

期指低開122點報25884，國指期貨低開17點報8754，科指期貨高開2點報4987。
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票
05/05/2026 09:15
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