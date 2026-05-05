【夜期時段】即月期指最新報25797點，跌16點，低水102點

即月期指在夜期時段開市報25819點，升6點，低水80點，最新報25797點，跌16點，低水102點，合約成交243張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8722點，跌3點，低水8點，最新報8724點，跌1點，低水6點，合約成交250張。

《經濟通通訊社5日專訊》