【夜期時段】即月期指最新報25797點，跌16點，低水102點

即月期指在夜期時段開市報25819點，升6點，低水80點，最新報25797點，跌16點，低水102點，合約成交243張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8722點，跌3點，低水8點，最新報8724點，跌1點，低水6點，合約成交250張。
《經濟通通訊社5日專訊》
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05/05/2026 17:20
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