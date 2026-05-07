《外圍焦點》克利夫蘭聯儲總裁發表講話，美國公布申請失業金人數

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美股昨日呈現強勁升勢，美伊據報即將達成停戰備忘錄，大市投資氣氛轉趨熾熱。道指收市升逾600點，納指與標指雙雙再創盤中及收市新高。道指收市升612.34點或1.24%，報49910.59點；標指升105.9點或1.46%，報7365.12點；納指升512.82點或2.02%，報25838.94點。港股方面，恒生指數收市報26626，升412點或1.6%，成交3125億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:40pm，英倫銀行2026年BEAR會議舉行（至8日），歐洲央行執委連恩參與會議小組討論。10:20pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩在英倫銀行研究會議上主持有關貨幣政策傳導的小組討論。8日凌晨1:00am，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參與爐邊談話；同一時間，歐洲央行執委施納貝爾發表演講。2:05am，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克在一場爐邊對談活動中發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月零售銷售，月率跌幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由1.7%收窄至1.2%。今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由178.5萬升至180萬；首次申請失業救濟金人數料由18.9萬升至20.5萬。明日3:00am，美國公布3月消費信貸，料由94.8億美元升至137.2億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：愛彼迎(US.ABNB)、中國新城(US.CNR)、Coinbase Global(US.COIN)、大健雲倉(US.GCT)、奇景光電(US.HIMX)、麥當勞(US.MCD)等。

《經濟通通訊社7日專訊》