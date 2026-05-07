《再戰明天》美聯儲理事發表講話，美國公布失業率等數據

美聯儲理事發表講話，及美國公布失業率等數據，料為周五（8日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周五本港時間3:00pm，歐洲央行總裁拉加德在一論壇致開幕詞。3:05pm，歐洲央行副總裁德金多斯參與爐邊談話。4:00pm，英倫銀行副總裁布里登在英倫銀行研究會議主持一場小組討論；晚上8:20pm，英倫銀行總裁貝利在該會議上談論全球失衡問題。5:45pm，美聯儲理事庫克發表講話。8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在AsVis可持續發展節的預錄視頻採訪。



*德國公布進出口等數據*



數據方面，周五（8日）2:00pm（本港時間．下同），德國公布3月出口，經季節調整月率料由3.6%逆轉至下滑1.5%；3月進口經季節調整月率升幅料由4.8%收窄至0.5%；3月工業生產年率料下滑1.9%，經季節調整月率料由下滑0.3%改善至升0.4%。8:30pm，美國公布4月失業率，料維持於4.3%。10:00pm，美國公布3月批發庫存，月率升幅料由0.8%擴大至1.4%；3月批發貿易月率升幅料由2.7%收窄至1.6%；5月密歇根大學消費者信心指數料由49.8降至49.5。

《經濟通通訊社7日專訊》