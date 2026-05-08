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期貨新聞

08/05/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數228991張減6759張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為228991張，較前減6759張；若計入其他月份的未平倉合約，總數272841張，減6221張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
07/05(四)228991-6759272841-6221
06/05(三)2357502319927906223811
05/05(二)212551-3638255251-3723
04/05(一)2161891681525897417537
30/04(四)199374-11062241437-13006

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
07/05(四)62930-2219324733
06/05(三)631513310932143574
05/05(二)59841-54889640-678
04/05(一)603892894903183828
30/04(四)57495102686490-152

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》

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