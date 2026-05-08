即月期指最後交易價26267跌248點，低水127點

即月期指最後交易價26267，跌248點，低水127點，暫成交82961張。即月國指期貨最後交易價8872，跌27點，低水17點，暫成交76662張。另外，即月科指期貨最後交易價5103，跌11點，平水，暫成交122354張。

《經濟通通訊社8日專訊》