恒指期貨現貨月份未平倉合約總數131178張，減7907張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(8日)共為131178張，較前減7907張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144227張，減7612張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/05(五)
|131178
|-7907
|144227
|-7612
|07/05(四)
|139085
|-11390
|151839
|-9645
|06/05(三)
|150475
|15396
|161484
|15502
|05/05(二)
|135079
|-4759
|145982
|-4777
|04/05(一)
|139838
|17667
|150759
|17774
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|08/05(五)
|36461
|3129
|44320
|3302
|07/05(四)
|33332
|-2888
|41018
|-1760
|06/05(三)
|36220
|-9298
|42778
|-9461
|05/05(二)
|45518
|2676
|52239
|2701
|04/05(一)
|42842
|-540
|49538
|-552
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票