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期貨新聞

11/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數131178張，減7907張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(8日)共為131178張，較前減7907張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144227張，減7612張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/05(五)131178-7907144227-7612
07/05(四)139085-11390151839-9645
06/05(三)1504751539616148415502
05/05(二)135079-4759145982-4777
04/05(一)1398381766715075917774

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
08/05(五)364613129443203302
07/05(四)33332-288841018-1760
06/05(三)36220-929842778-9461
05/05(二)455182676522392701
04/05(一)42842-54049538-552

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社11日專訊》

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