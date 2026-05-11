即月期指最後交易價26323升56點，低水84點

即月期指最後交易價26323，升56點，低水84點，暫成交63842張。即月國指期貨最後交易價8884，升12點，平水，暫成交69468張。另外，即月科指期貨最後交易價5117，升14點，高水11點，暫成交96285張。

《經濟通通訊社11日專訊》