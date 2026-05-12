恒指期貨現貨月份未平倉合約總數131282張，增104張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為131282張，較前增104張；若計入其他月份的未平倉合約，總數144508張，增281張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/05(一)
|131282
|104
|144508
|281
|08/05(五)
|131178
|-7907
|144227
|-7612
|07/05(四)
|139085
|-11390
|151839
|-9645
|06/05(三)
|150475
|15396
|161484
|15502
|05/05(二)
|135079
|-4759
|145982
|-4777
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/05(一)
|36782
|321
|44876
|556
|08/05(五)
|36461
|3129
|44320
|3302
|07/05(四)
|33332
|-2888
|41018
|-1760
|06/05(三)
|36220
|-9298
|42778
|-9461
|05/05(二)
|45518
|2676
|52239
|2701
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
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