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期貨新聞

13/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26246點，跌47點，低水142點

　　即月期指在夜期時段開市報26292點，跌1點，低水96點，最新報26246點，跌47點，低水142點，合約成交485張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8862點，跌1點，低水14點，最新報8848點，跌15點，低水28點，合約成交240張。
《經濟通通訊社13日專訊》

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13/05/2026 16:46  即月期指最後交易價26293升38點，成交76636張

13/05/2026 16:31  即月期指最後交易價26293升38點，低水95點

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