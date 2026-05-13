【夜期時段】即月期指最新報26246點，跌47點，低水142點

即月期指在夜期時段開市報26292點，跌1點，低水96點，最新報26246點，跌47點，低水142點，合約成交485張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8862點，跌1點，低水14點，最新報8848點，跌15點，低水28點，合約成交240張。

《經濟通通訊社13日專訊》