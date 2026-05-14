【夜期時段】即月期指最新報26303點，跌34點，低水86點

即月期指在夜期時段開市報26305點，跌32點，低水84點，最新報26303點，跌34點，低水86點，合約成交297張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8851點，跌9點，低水8點，最新報8842點，跌18點，低水17點，合約成交328張。

《經濟通通訊社14日專訊》